Hellblau und recycelt in Wimbledon

Zuletzt trug sie eine Variante am Dienstag beim Tennisturnier in Wimbledon. Zwei Fotos von sich im hellblauen Sommer-Midikleid mit weissen Pünktchen postete sie auch auf dem Instagram-Account von sich und ihrem Mann, Prinz William (40). Dieses Polka-Dot-Dress von Designerin Alessandra Rich hatte sie bereits vier Wochen zuvor bei einer Veranstaltung in London anlässlich der Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der Queen (96) getragen.