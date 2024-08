India Amarteifio und Damian Hardung: Hauptrollen in Coming-of-Age-Film

Die Geschichte handelt von Nick und Fiona, zwei beste Freunde, die sich in einer Gruppentherapie kennengelernt haben und nach ihren Verlusten darum kämpfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. «Als ein Wochenendausflug ihre sich vertiefenden Gefühle an die Oberfläche bringt, würden sie sich lieber voneinander trennen, als sich ihnen zu stellen», heisst es in einer Zusammenfassung des Inhalts.