«Indiana Jones 5»: Der erste Trailer zu Harrison Fords Abschied ist da

Lange haben Fans der beliebten «Indiana Jones»-Reihe gewartet, nun ist endlich der erste Trailer zu Harrison Fords (80) Abschiedsvorstellung als Peitsche-schwingender Archäologe erschienen. Das Vorschau-Video enthüllt zudem den offiziellen Titel des Films. Er lautet «Indiana Jones und der Ruf des Schicksals». Am 29. Juni 2023 läuft «Indiana Jones 5» in den deutschen Kinos an.