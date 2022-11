«Indiana Jones 5» fühlte sich für Harrison Ford «nicht notwendig» an

Neue Bilder und Details zu «Indiana Jones 5»

Das «Empire»-Magazin widmet dem kommenden «Indiana Jones»-Film eine grosse Titelstory und präsentiert eine Reihe von neuen Szenenbildern, die unter anderem auch bei «Collider» zu sehen sind. Aus dem Bericht zum fünften Eintrag in das Erfolgs-Franchise geht zudem hervor, dass der Grossteil der Handlung im Jahr 1969 angesiedelt ist. Des Weiteren zeigen Szenenbilder «Fleabag»-Star Phoebe Waller-Bridge (37), die in «Indiana Jones 5» die Patentochter der Hauptfigur verkörpert und sich ganz offenbar an «Indys» Seite in halsbrecherische Abenteuer stürzt. Ihre Figur trägt den Namen Helena, und wird von Regisseur James Mangold (58) in «Empire» als «charmante Trickbetrügerin» beschrieben.