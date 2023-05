Harrison Ford (80) verteidigt seine digitale Verjüngung in «Indiana Jones und das Rad des Schicksals». In der ersten halben Stunde des fünften Teils sehen Fans einen um mehrere Jahrzehnte verjüngten Ford - dank modernster Technik. Das Resultat kommt nicht bei allen Kritikern gut an - genauso wie der Film, der gerade in Cannes seine Weltpremiere gefeiert hat.