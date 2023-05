«Indiana Jones 5»-Premiere in Cannes: Doppelte Ehre für Harrison Ford

Der Film «Indiana Jones und das Rad des Schicksals», der in Cannes ausser Konkurrenz antritt, soll nach derzeitigem Stand am 29. Juni in den deutschen Kinos starten. Im Vorfeld der Weltpremiere in Frankreich hatte Ford mitgeteilt, dass «Indie 5» definitiv sein letzter Film als Kult-Archäologe sein wird. Gegenüber dem Magazin «Total Film» bekräftigte er dies mit den Worten: «Das ist der letzte Film in der Reihe, und das letzte Mal, dass ich die Figur spiele.»