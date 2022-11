«Indiana Jones 5»: Verjüngter Harrison Ford eröffnet den Film

Für die Verjüngung Fords seien mehrere Techniken angewandt worden. So habe eine Software beispielsweise Material aus dem Archiv mit neu aufgenommenen Szenen verglichen. Produzentin Kathleen Kennedy (69) hoffe, dass der Einsatz der Technologien nicht auffallen werde und Zuschauerinnen und Zuschauer sich denken: «Oh mein Gott, sie haben einfach Filmmaterial gefunden. Das haben sie vor 40 Jahren gedreht.» Das Publikum werde laut Kennedy direkt in ein Abenteuer geworfen - so wie man das von den Indy-Filmen kennt.