Indie-Duo Bruckner: Wie die Brüder Privatleben und die Musik verbinden

Zweites Album als Suche nach dem Kern

Das zweite Album sei für sie wie für viele Musiker eine Challenge gewesen, «denn man muss nachlegen und mit dem ersten gleichziehen oder es am besten noch toppen», erzählt Jakob über die neueste Platte. «Es war auf jeden Fall ein schwieriges Album für uns und wir sind froh, dass es jetzt endlich rauskommt.» Die Platte bietet eine breite Vielfalt an Sound. Dass sie nicht in eine Schublade gesteckt werden könnten, sei nicht nur von Vorteil, sagt Jakob. «Ich habe schon den Eindruck, dass sich die Hörerschaft immer schwertut, wenn sie die Musik nicht in einen Karton packen kann. Aber ich glaube, das Album war für uns eine grosse Suche und eine Reise. Wir wussten noch gar nicht so richtig, wo unser Kern ist. Und vielleicht ist es dann auch schön für die Leute, die Entwicklung mitzuerleben. Wir sind dahingehend sehr transparent. Das nächste Album darf dann aber einheitlicher sein.» Die Suche spiegle die Album-Thematik Zerrissenheit ebenfalls wider, fügt Matti an. «Dass man sich nicht so richtig entscheiden kann, was man machen will. Und dann macht man einfach in alle Richtungen das, was sich gut anfühlt in dem Moment.»