Indie-Rock-Band Madsen: «Das Konzept ‹Rockstar› muss überdacht werden»

«Hollywood» ist das neunte Studioalbum. Wird das zehnte besonders gefeiert, zum Beispiel mit einem Greatest-Hits-Werk?

Sascha: Wir haben schon mal einen Witz darüber gemacht, ein Greatest-Hits-Album zu machen, das wird aber so schnell nicht passieren. Ausserdem wäre es dann ja nicht das zehnte Album, sondern nur ein Best Of. Das zehnte Album wird einfach das nächste Madsen-Album, in das wir genauso viel reinstecken werden wie in die neun davor.