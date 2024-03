Indien-Konzert: Ed Sheeran singt auf Punjabi und lässt Fans ausflippen

Mit einer doppelten Überraschung hat Weltstar Ed Sheeran (33) seine Fans in Indien zur Ekstase gebracht. Bei seinem Konzert in Mumbai am vergangenen Wochenende trauten die rund 50.000 Anwesenden zuerst ihren Augen und dann ihren Ohren nicht: Zunächst zauberte Sheeran den heimischen Superstar Diljit Dosanjh (40) zu sich auf die Bühne und stimmte kurz darauf dessen Hit «Lover» an – in der Landessprache Punjabi.