«Infinity Pool»: Eine blutige Abrechnung mit dem Pauschaltourismus

Cronenberg inszeniert diese Gedanken als Musterbeispiel des Hedonismus. Herausgekommen ist eine schwer zu ertragende, aber gerade deshalb sehenswerte Abrechnung mit dem Pauschaltourismus. «Infinity Pool» ist eine Melange aus zahlreichen mitunter kontroversen Werken. Marco Ferreris (1928-1997) «Das grosse Fressen» trifft hier auf Stanley Kubricks (1928-1999) «Uhrwerk Orange», auf Michael Hanekes (81) «Funny Games» - der obligatorische Body Horror aus dem Hause Cronenberg inklusive. Dennoch bringt Brandon Cronenberg reichlich eigene Einfälle mit, die einem gekonnt in die Magengrube zu boxen wissen. Überhaupt legt er zunehmend eine filmische Chuzpe an den Tag, die seinem weltberühmten Vater zuletzt abhanden gekommen war. Dessen «Crimes of the Future» (2002) fühlte sich im Gegensatz zu «Infinity Pool» in der Tat wie ein familieninternes Best-of an.