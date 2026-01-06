Influencerin Bianca «Bibi» Heinicke kündigt ihr erstes Buch an

Von BibisBeautyPalace zu Bianca Heinicke

Bianca Heinicke wurde durch YouTube und Instagram als BibisBeautyPalace bekannt. An ihrer Seite war ihre Jugendliebe Julian «Julienco» Classen (32), mit dem sie viele Videos produzierte. Das Paar, das 13 Jahre lang zusammen war und 2018 geheiratet hatte, gab dabei auch immer wieder Einblicke in den privaten Alltag. 2018 kam ihr Sohn zur Welt, 2020 folgte eine Tochter. 2022 gab es dann den grossen Knall: Die scheinbar glückliche Ehe zerbrach, Heinicke zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Inzwischen ist sie in den sozialen Medien wieder aktiv und beschäftigt sich mit tiefergehenden Themen als früher. So propagiert sie etwa ihre vegane Ernährung, machte ihre ADHS–Diagnose öffentlich und prangert den Beautywahn an. Privat ist sie mit Lifecoach Timothy Hill zusammen.