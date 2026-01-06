Influencerin Bianca «Bibi» Heinicke kündigt ihr erstes Buch an

Influencerin Bianca «Bibi» Heinicke (32) veröffentlicht in wenigen Wochen ihr erstes Buch. Am Dienstagmorgen verkündete sie die Neuigkeit und zeigte sich überglücklich: «Ich kann es immer noch nicht glauben, aber es ist tatsächlich wahr!» Zudem verriet sie erste Details.
Sie möchte mit ihren Zeilen Grosses bewirken
Das Buch trägt den Titel «Wie man Geschichte schreibt – denn dein Leben verändert die Welt» und soll am 3. Februar erscheinen. «Ich bin so unglaublich aufgeregt (& sehr stolz auf mich)», verkündete Heinicke. «So ehrlich, persönlich und verletzlich habt ihr mich noch nie erlebt...» Sie sei der festen Überzeugung, «dass meine Zeilen etwas Grosses bewirken und verändern können». Genau das sei bei ihrem Buch, an dem sie eineinhalb Jahre lang gearbeitet habe, immer ihr grösster Anreiz gewesen.
In einem kurzen Videoclip, in dem sie ihr Buch bereits in den Händen hält, verriet sie ausserdem, dass ihr Werk zwar sehr viele persönliche Einblicke in ihr Leben biete, jedoch keine reine Biografie sei. Es enthalte auch philosophische und gesellschaftskritische Ansätze. Im Mittelpunkt stehe das Thema Selbstwirksamkeit. Die Leserinnen und Leser könnten nach der Lektüre vielleicht auch verstehen, warum sie vor einigen Jahren «von heute auf morgen offline» gegangen ist und was hinter ihrem Wandel steckt.
Von BibisBeautyPalace zu Bianca Heinicke
Bianca Heinicke wurde durch YouTube und Instagram als BibisBeautyPalace bekannt. An ihrer Seite war ihre Jugendliebe Julian «Julienco» Classen (32), mit dem sie viele Videos produzierte. Das Paar, das 13 Jahre lang zusammen war und 2018 geheiratet hatte, gab dabei auch immer wieder Einblicke in den privaten Alltag. 2018 kam ihr Sohn zur Welt, 2020 folgte eine Tochter. 2022 gab es dann den grossen Knall: Die scheinbar glückliche Ehe zerbrach, Heinicke zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Inzwischen ist sie in den sozialen Medien wieder aktiv und beschäftigt sich mit tiefergehenden Themen als früher. So propagiert sie etwa ihre vegane Ernährung, machte ihre ADHS–Diagnose öffentlich und prangert den Beautywahn an. Privat ist sie mit Lifecoach Timothy Hill zusammen.
Auch ihr Ex–Mann hat mit Freundin Palina (26) eine neue Frau an seiner Seite. Am ersten Weihnachtsfeiertag verkündete das Paar die Schwangerschaft, es kam jedoch zu Blutungen und starken Schmerzen, weshalb die beiden aktuell um ihr gemeinsames Baby bangen.