Influencerin überzieht Herzogin Meghan mit Lobeshymne

In dem dazugehörigen Text schwärmt McKee Zajfen von der «unglaublich fürsorglichen» Art von Meghan: «Da der Muttertag näher rückt, kann ich nicht anders, als an meine eigene #commUNITY of Motherhood zu denken.» Dabei käme ihr auch sofort Meghan in den Sinn, die sie ausserdem als «warmherzig und offen» beschreibt: «Was für eine unglaubliche Freundin und Mutter. Ich habe wirklich Ehrfurcht vor dir». Sie sei dankbar, dass Meghan Teil ihrer Kampagne sei.