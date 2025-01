Infusion kurz vor Dschungelcamp-Start: Edith Stehfest «im Error-Modus»

Schon am 24. Januar fällt der Startschuss für die diesjährige Ausgabe der Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Kurz vor dem Abflug ins australische Dschungelcamp hat Teilnehmerin Edith Stehfest (29) jedoch Besorgnis bei ihren Fans ausgelöst: Die Frau von Schauspieler und Autor Eric Stehfest (35) postete eine Instagram–Story, in der sie mit einer Infusion in einer Praxis sitzt. Auch einen Sauerstoffschlauch hat sie an der Nase.