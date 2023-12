Ingrid Steeger ist tot

«Klimbim» machte sie berühmt

Die gebürtige Berlinerin wurde bundesweit an der Seite von TV–Stars wie Elisabeth Volkmann (1936–2006) und Peer Augustinski (1940–2014) in der 70er–Jahre–Klamaukserie «Klimbim» bekannt. Zuletzt war sie in dem Peter–Thorwarth–Kinofilm «Goldene Zeiten» im Jahr 2006 zusammen mit Wotan Wilke Möhring (56) und «Das A–Team»–Star Dirk Benedict (78) zu sehen. 2019 stand sie noch bei den Bad Hersfelder Festspielen auf der Bühne.