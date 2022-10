Ingrid Steeger muss ins Pflegeheim

Die Schauspielerin Ingrid Steeger (75) kann in Zukunft nicht mehr allein zuhause leben. Das gab sie selbst in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung bekannt: «Ich muss ins Pflegeheim. Am liebsten ins betreute Wohnen. Ich will gerne meinen Hund Lumpi mitnehmen.» Derzeit befinde sie sich nach einem Sturz in den eigenen vier Wänden in einer Klinik. «Ich bin wieder zu Hause umgefallen, bin gerade im Krankenhaus», sagte Steeger.