Inhaftierter Harvey Weinstein: Not-OP am Herzen

Der gefallene, ehemalige Filmmogul Harvey Weinstein (72) ist aus dem Gefängnis in New York für eine Not–Operation am Herzen in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtet unter anderem ABC News. «Herr Weinstein wurde gestern Abend wegen verschiedener Beschwerden ins Bellevue Hospital eingeliefert», erklärten zwei Sprecher Weinsteins in einem Statement, das dem Sender vorliegt. Am Montag (9. September) seien demnach «ein Eingriff und eine Operation» am Herzen des 72–Jährigen durchgeführt worden. Zum Resultat des Eingriffs wurden keine Angaben gemacht.