Inhaftierter R. Kelly muss Opfern über zehn Millionen Dollar zahlen

Der verurteilte Sexualstraftäter R. Kelly (56) ist in einem weiteren Gerichtsprozess zu seiner Strafzahlung in zweistelliger Millionenhöhe verdonnert worden. Der einstige Musik–Superstar muss Gerichtsdokumenten zufolge, die der US–amerikanischen Seite «TMZ» vorliegen, sechs seiner Opfer zusammengenommen 10,5 Millionen US–Dollar (etwa 9,7 Millionen Euro) zahlen. Für die einzelnen Frauen ergebe sich so eine Entschädigungssumme von zwischen 1,1 (circa eine Million Euro) und 2,25 Millionen US–Dollar (circa zwei Millionen Euro).