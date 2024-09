Inka Bause: Das will die Moderatorin mit 60 Jahren nicht mehr tun

Wie sie ihrer Gesprächspartnerin Annika Lau (45) sogleich beweist, steht in ihrem Handy–Kalender ab dem 1.1.2028, das Jahr, in dem sie 60 Jahre alt wird, an jedem einzelnen Tag die Erinnerung: «INKA muss aufhören» mit mehreren Ausrufezeichen. Schon vor etwa fünf Jahren habe sie diese Erinnerung festgelegt, erzählt Bause. Nur, womit sie aufhören will, das scheint gar nicht so klar. Vor allem gehe es darum, sich zu reflektieren, erklärt Bause: «Um mich selber zu hinterfragen.»