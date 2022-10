Inka Bause: Ersten «Bauer sucht Frau»-Staffeln machten sie «traurig»

Es sei von ihr die Grundsatzfrage gestellt worden: «Wollen wir Trash oder wollen wir Gefühle?» Für sich hatte sie diese Frage längst beantwortet: «Ich möchte die wahre Liebe zeigen und nicht Sex in der ersten Nacht und Besamungshandschuhe und Gespräche, bei denen alle bis zum Ellenbogen in Kühen stecken.» Glücklicherweise, so die Moderatorin, stiess sie mit ihren Worten auf offene Ohren und «seitdem sind wir auf dem richtigen Weg», ist sich Bause sicher. Am 10. Oktober 2022 geht «Bauer sucht Frau» bei RTL (auch via RTL+) in seine bereits 18. Staffel.