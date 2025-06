Inka Bause über Anna und Gerald Heiser: «Ich drücke ihnen die Daumen»

Was unterscheidet die internationalen Bauern von den «Bauer sucht Frau»–Kandidaten?

Bause: Die internationalen Bauern sind vom Typ her ganz anders als unsere heimischen. Da begegnen wir oft echten Abenteurern – Menschen, die ausgewandert sind und in einem anderen Land ein neues Leben aufgebaut haben. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn man einem Bauern in Bayern begegnet, der seinen Hof schon in siebter Generation bewirtschaftet – was genauso spannend ist, weil dort oft Tradition, Bodenständigkeit und liebenswerte Eigenheiten aufeinandertreffen. Bei den internationalen Geschichten kommt aber noch eine zusätzliche, aufregende Ebene dazu: Wie leben die deutschen Auswanderer im Ausland? Wie gelingt Integration? Die Liebesgeschichte wird für den Zuschauer fast zweitrangig, weil einfach so viel drumherum noch passiert. Der Bewerber oder die Bewerberin wird zum verlängerten Arm des Zuschauers, der sich in sie hineinversetzt: «Wie würde ich mich in diesem fremden Land, in diesem fremden Kulturkreis verhalten?»