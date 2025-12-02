Inklusive Crowdsurfing: Kraftklub gibt Geheimkonzert im Supermarkt

Kraftklub haben am Sonntagabend mit ihren Fans zwischen Tiefkühlwaren und Snacks gefeiert. Erst am Freitag (28. November) veröffentlichte die Band ihr Album «Sterben in Karl–Marx–Stadt». Nun gibt sie im Rahmen einer Promo–Tour eine Reihe an Geheimkonzerten. Ein Auftritt führte sie in eine Rewe–Filiale in Königsbrunn.
Laut «Augsburger Allgemeine» spielte die Chemnitzer Band knapp eine Stunde für rund 200 Musikbegeisterte. Ein Instagram–Clip der Zeitung zeigt die skurrilen Szenen: Die Indie Rocker und ihre Fans hüpfen in den Gängen des Supermarkts zur Musik auf und ab. Frontmann Felix Kummer ist sogar beim Crowdsurfing zu sehen.
Weitere Geheimkonzerte geplant
Kraftklub hatten vor der Albumveröffentlichung einen Aufruf für ihre Geheimkonzerte gestartet. Die Indie–Rock–Band will an ungewöhnlichen Orten spielen. Am Freitag trat sie bereits in einer Brauerei in Rosenbach im Vogtlandkreis auf. Am Samstagvormittag spielte sie in Erfurt auf einer Strassenbahn, nachdem sie eine Einladung der Erfurter Verkehrsbetriebe erhalten hatte. Am Montag ging es für die Band erst ins Massif Central in Frankfurt am Main, am Abend dann auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen.
Noch ist ihre Reise nicht vorbei. Vor wenigen Stunden bedankte sich die Band bei ihren Fans auf Instagram für das positive Feedback zum neuen Album. Zu ihrer Promo–Tour schrieben sie: «Der Leichenwagen rostet uns langsam von oben und unten weg, aber so lange er noch durchhält, fahren wir weiter. Auf jeden Fall noch bis Mittwoch, also verlinkt uns in euren Videos und sagt, wo wir hinkommen sollen.»
Die Gruppe hatte bereits ihr Album mit einem Geheimkonzert angekündigt. Ende Mai überraschten sie mit einem Auftritt in ihrer Heimatstadt Chemnitz.
Grosse Tour startet im März 2026
2026 geht es für Felix Brummer alias Felix Kummer, seinen Bruder Till Brummer alias Till Kummer, Karl Schumann, Steffen Israel und Max Marschk dann auf eine offizielle Tour. Zwischen März und August 2026 machen sie vor allem in deutschen Städten, aber auch in Österreich und in der Schweiz Halt. Im Juni stehen zudem Auftritte auf den Schwesterfestivals Hurricane und Southside auf dem Programm.