Hat Hollywood-Star Brad Pitt (58) eine neue Liebe gefunden? Ganz so eindeutig, um diese Frage klar zu bejahen, scheint die Indizienlage zwar noch nicht zu sein. Fakt ist aber, dass der Oscarpreisträger in inniger Vertrautheit mit einer Frau abgelichtet wurde, die schon einmal einen Schauspieler als Partner hatte - genauer gesagt als Ehepartner. Am Rande eines Konzerts von U2-Sänger Bono (62) am vergangenen Wochenende in Los Angeles wurde Pitt an der Seite von Ines de Ramon (29) gesichtet, ihres Zeichens die Ex-Frau von «Vampire Diaries»-Star Paul Wesley (40).