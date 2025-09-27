Insektenplage macht der «Harry Potter»-Crew zu schaffen

Warnung an Cast und Crew

Seit Freitag dreht das Team unweit der Forest Lodge, dem zukünftigen Zuhause von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43). Das Gebiet ist jedoch nicht nur besonders idyllisch, sondern auch reich an verschiedenen Insekten. In einer Warnung an die Besetzung und die Crew hiess es laut «The Sun» deshalb im Vorfeld: «An diesem Ort ist die Zecken– und Bremsengefahr gross. Bitte tragen Sie geeignete Kleidung und achten Sie auf Stiche. Bitte wenden Sie sich an den Sanitäter vor Ort.» Zeckenbisse verursachen rote Ausschläge und können Fieber, Müdigkeit und sogar Hirnhautentzündungen verursachen. Bremsen können hartnäckig sein und schmerzhafte Bisse verursachen, die eine allergische Reaktion auslösen können.