Insider über Travis Kelce: «Offensichtlich, dass er Taylor liebt»

Taylor Swift (34) und ihr Partner Travis Kelce (35) eilen, so scheint es in der Aussenperspektive, nicht nur von Karrierehöhepunkt zu Karrierehöhepunkt, sondern feiern auch einen romantischen Meilenstein nach dem nächsten. So schaut die 14–fache Grammy–Siegerin schon seit Langem an der Seite von Kelces Mutter Donna (72) ihrem Super–Bowl–Gewinner bei Football–Spielen zu. Swift verpasste in der laufenden Saison bislang noch kein Heimspiel der Kansas City Chiefs, für die Kelce aufläuft.