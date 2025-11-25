Inspiration für Lucy aus «Narnia»: Jill Freud stirbt mit 98 Jahren

Später wurde Jill Freud Schauspielerin und Produzentin. Sie leitete rund 30 Jahre lang zwei Theaterensembles in der englischen Grafschaft Suffolk, wo sie laut ihrer Tochter «Hunderte von Schauspielern beschäftigte, die sie für ihre Leidenschaft, ihre Fürsorge, ihren Shepherd's Pie, ihr Engagement für das regionale Theater und ihren Einsatz für die Rechte von Schauspielern liebten». Zudem stand sie vor den Kameras, eine ihrer letzten Rollen hatte sie neben Hugh Grant (65), Colin Firth (65) und Emma Thompson (66) in der Liebeskomödie «Tatsächlich... Liebe» aus dem Jahr 2003.