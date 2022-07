Instagram-Chef reagiert auf Kritik von Kylie Jenner und Kim Kardashian

Inhalte von Freunden und Freundinnen priorisieren

In weiteren Tweets geht Mosseri zudem auf die Kritik ein, dass Instagram Inhalte von Freunden in den persönlichen Feeds der Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr priorisiert. «Eine Sache, die ich oft höre, ist der Wunsch der Leute, mehr Inhalte von Freunden im Feed zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn es mehr davon im Feed gäbe, aber das ganze Wachstum an Fotos und Videos von Freunden fand in Stories und in DMs statt.»