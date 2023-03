In einem kurzen Clip wendet er sich an Lisa Mantler (20). Der Social-Media-Star begleitet mit Zwillingsschwester Lena seit einiger Zeit die «Wetten, dass..?»-Sendungen live und digital und gibt Backstage-Einblicke. Gottschalk ist deshalb gut bekannt mit den beiden. Vergangenen Samstag hat Mantler geheiratet und zu diesem Anlass sendete der Moderator ihr nun Glückwünsche. «Lisa, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einer jungen Frau spät in der Nacht im Schlafanzug einen kleinen Videofilm schicke», scherzt Gottschalk am Anfang seiner Videobotschaft.