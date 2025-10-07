Instagram feiert 15. Geburtstag: Erst Süssigkeiten, dann ein Mega-Deal

«Das nächste Facebook»

Systrom zufolge suchte er mit Krieger später nach einer Idee für «das Ding, das das nächste Facebook wird». Vor Instagram arbeiteten sie an Burbn, einer Check–In–App, die vielleicht 100 Nutzer gehabt habe. User konnten dort Videos und Fotos hochladen. Und die Posts mit Fotos waren auch diejenigen, die am meisten Anklang fanden, die meisten Likes und Kommentare bekamen. Eines Tages setzten Systrom und Krieger sich zusammen. «Okay, wir müssen etwas ändern, denn niemand weiss, was wir tun», hätten sie sich gesagt. «Machen wir das, was sowieso alle auf unserem Dienst machen. Wir kürzen alles ausser Fotos weg. Wir bauen Filter ein, lassen Likes und Kommentare zu und sehen, was passiert.» Und so wurde schliesslich Instagram geboren. Systrom könne schwören, dass am ersten Tag 25.000 Nutzer die App heruntergeladen haben, heute nutzen sie drei Milliarden...