Instagram-Konto gesperrt? Das können Nutzer unternehmen

In Deutschland hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Urteil aus dem Sommer 2021 entschieden, dass Netzwerk-Betreiber ihre Mitglieder nicht grundlos sperren dürfen und ihnen ausserdem eine Widerspruchsmöglichkeit einräumen müssen. Ab 17. Februar 2024 soll diese Vorgabe im Rahmen des Digital Service Act (DSA) der Europäischen Union europaweit gelten. Die Konsequenz: Facebook und Instagram teilen automatisiert den Sperrungsgrund mit und bieten Online-Formulare an, in denen Betroffene widersprechen können. Wer lieber eine E-Mail schreibt, findet bei der Verbraucherzentrale eine automatisierte Vorlage.