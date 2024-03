Instagram und Facebook sind down: Tausende Nutzer betroffen

Bei Instagram und Facebook kommt es derzeit zu massiven Störungen. Am Dienstagnachmittag (5. März) meldeten Tausende Nutzer und Nutzerinnen bei dem Portal «allestoerungen.de» Probleme mit den Social–Media–Diensten von Meta. So erscheint in der Instagram–App etwa der Hinweis «Feed konnte nicht neu geladen werden». Auch der Facebook–Messenger sei offline, bei WhatsApp und dem relativ neuen Meta–Dienst Threads wurden ebenfalls einige Störungen angegeben.