«Intensiv»: Tom Kaulitz beschreibt Kennenlernphase mit Heidi Klum

Rote Rosen zum Liebestag

Zu einer Fan–Nachricht, in der es um eine Beziehung geht, die anfangs unwissentlich nicht auf beiden Seiten exklusiv gewesen ist, zeigte der Musiker sein Unverständnis: «Als ich und meine Frau uns getroffen haben, das ist jetzt sechs Jahre her, waren wir in den ersten Wochen und Monaten unzertrennlich. Das Ganze war sofort so intensiv, dass für mich das nicht infrage gekommen ist.» Wenn ihm seine Frau nun beichten würde, dass die ersten Monaten noch jemand anderes eine Rolle in ihrem Leben gespielt hätte, «da würde für mich eine Welt zusammenbrechen, es fühlt sich zu der Zeit ja schon total exklusiv an.» Bruder Bill stimmte ihm zu: «Vor allem, wenn man so verliebt ist.»