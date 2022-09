«Intensive ärztliche Behandlung»: Matthias Reim muss Konzerte absagen

Daher müssten alle Auftritte für die kommenden Wochen abgesagt werden. Reim hätte unter anderem in Potsdam, Nürnberg und Gera spielen sollen. In den kommenden Tagen wolle der Veranstalter mögliche Ersatztermine bekannt geben. Derzeit sei man «zuversichtlich, dass er für die Arena-Konzerte im Dezember wieder vollständig fit sein wird». Für Ende des Jahres stehen unter anderem Auftritte in Leipzig, Magdeburg, Hamburg, Berlin und Köln auf dem Plan.