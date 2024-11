International Emmy Awards: Jane Seymour begeistert im «Wicked»-Look

Jane Seymour überreichte einen der Awards

Zu der Preisverleihung begleitete sie ihr Sohn Kristopher (28), der aus ihrer Ehe mit dem US–Schauspieler James Keach (76) stammt. Im Wagen freute sich ihr Zwillingssohn darauf, prominente Schauspieler zu treffen, während seine Mutter schwärmte: «Es ist sehr schön, wieder in New York zu sein.» Seymour präsentierte am Abend die Kategorie des besten Schauspielers, die Timothy Spall (67) für seine Leistung in der BBC–Serie «The Sixth Commandment» gewann. «Was für ein Abend das war – bekannte Gesichter, neue Freunde, und so viele unvergessliche Momente», resümierte Seymour anschliessend in einem Instagram–Post.