Noch immer seien Frauen in den sogenannten MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) unterrepräsentiert, erklärt das Unternehmen. Ihr Anteil in Deutschland läge nur bei etwa 15,5 Prozent. «Deshalb hat es sich Barbie zur Aufgabe gemacht, Mädchen Vorbilder - im wahrsten Sinne des Wortes - an die Hand zu geben.»