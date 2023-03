Denken Sie, dass es bestimmte Branchen oder Karrierewege gibt, die frauenfreundlicher sind als andere?

Trunk: Auf jeden Fall - auch was Themen wie New Work oder eine Reflexion über die Strukturen der Arbeitswelt angeht, gibt es Unterschiede zwischen Unternehmen, auch wenn ich mich hier mit Pauschalaussagen zurückhalten würde. Grundsätzlich gilt: Alle Bereiche, in denen Frauen keine Minderheit darstellen, sind per se frauenfreundlicher. Die EU Führungspositionen Richtlinie, die im Februar auch von der Bundesregierung beschlossen wurde, wird hier eine enormen Boost geben: 40 Prozent der Mitglieder in Aufsichtsräten oder 33 Prozent in Aufsichtsräten und Vorständen börsennotierter Unternehmen in der EU müssen bis 2026 weiblich sein. Damit verschwindet das Problem «der einen» Frau in der Gruppe, die kulturell immer in der Unterzahl ist.