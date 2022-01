Internationaler Tag der Bildung: Sprachen und mehr online lernen

Sprachen lernen

Egal, ob User eine Sprache von Grund auf neu lernen oder nur alte Kenntnisse auffrischen wollen: Im Internet gibt es eine breite Palette an Sprachlern-Angeboten. Apps wie «Mondly», «Duolingo», «Babbel» oder «Rosetta Stone» sind für mobile Endgeräte konzipiert und versprechen schnelle Fortschritte bei geringem zeitlichen Aufwand. Dabei sollten Nutzerinnen und Nutzer darauf achten, dass es je nach Sprachausgabe unterschiedliche Versionen gibt: So hat etwa die deutschsprachige Version von «Duolingo» nur Englisch, Spanisch und Französisch an Bord, während die englischsprachige Fassung mit 36 Zielsprachen daherkommt. Ausserdem erklären nicht alle Apps die Grammatik gleich gut: «Rosetta Stone» und «Duolingo» beispielsweise widmen sich diesem Thema gar nicht, bei «Babbel» und «Mondly» sind Grammatiklektionen dagegen Teil des Konzepts.