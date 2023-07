Liebe statt Stress

Die App «Myndpaar» für iPhones und Android-Geräte soll Einzelpersonen und Pärchen in ihren Beziehungen helfen. Paare sollen per App etwa lernen, wie sie ihre Kommunikation verbessern oder wie sie zusammen Krisen meistern können. Die App an sich ist kostenlos. Abos gibt es per In-App-Kauf, die Kosten für die unterschiedlichen Angebote beginnen bei rund 15 Euro.