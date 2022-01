Internet-Phänomen: Was es mit dem Hype-Game «Wordle» auf sich hat

Mit «Wordle» hat es im Januar ein Spiel zu Internet-Ruhm gebracht, das simpler kaum sein könnte. Es stammt von einem einzigen Entwickler, Josh Wardle. Der Software-Entwickler aus Brooklyn hat es in seiner Freizeit geschrieben. In einem Interview mit der «New York Times» erklärt er sich den Hype um seine Schöpfung so: «Ich glaube, die Menschen wissen es zu schätzen, dass es online etwas gibt, was einfach nur Spass macht.» So funktioniert «Wordle».