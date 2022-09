Interview ihres Sohnes: Britney Spears zeigt sich traurig und wütend

Anschuldigungen gegen Ex-Mann

Mit einem schärferen Ton fügte sie an Jayden gewandt an: «Vielleicht, liebes Kind, kannst du mir erklären, warum unsere Familie das jemandem antun würde! Ich habe deinem Vater geholfen, der seit 15 Jahren keinen Job hat. Ich nehme an, es ist einfacher für euch, wenn niemand nach euch sieht, um sicherzustellen, dass ihr eure Hausaufgaben macht.» Des Weiteren erklärte sie in Bezug auf ihren Ex-Mann und Vater ihrer Söhne, Kevin Federline (44): «Ich bin sicher, dass die Standards eures Vaters, der jeden Tag Gras raucht, eurem täglichen Leben mit 15 und 16 zugute kommen, einer coolen Generation anzugehören.»