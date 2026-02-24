Intrigen bei «Promis unter Palmen»: Kandidatin spielt doppelt falsch

Stehfests stehen nicht fest zueinander

Doch eigentlich braucht es kein Spiel, um die Stehfests zu separieren. Dafür sorgt das Expaar schon selbst. Der eigentlich abstinente Eric trinkt bei einer Party mit den anderen Kandidaten, feiert gelöst. Nur Edith sitzt grummelnd abseits. Sie macht sich Sorgen um ihren Noch–Mann, sie habe in der Vergangenheit bei ihm negative Folgen von Alkoholkonsum ausbaden müssen. Edith wirft Eric vor, das Stehfest–Team zu entzweien. «Es gibt kein uns», entgegnet der trocken.