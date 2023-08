Investor Frank Thelen: Für ihn gibt es «nur Job und meine Frau»

Offene Worte über Ehe und das Leben im Rampenlicht: Frank Thelen (47), Investor und ehemaliger Star der VOX-Show «Die Höhle der Löwen», hat in einem «Bunte»-Interview über die Rollenverteilung bei sich zu Hause gesprochen. Über seine Frau, Kieferorthopädin Nathalie Thelen-Sattler, sagt er: «Sie hat die Hosen an - und das ist gut so! Zu Hause bin ich kein guter CEO.»