Invictus Games 2023: Prinz Harry im Düsseldorfer Rathaus empfangen

Keine Selfies für die Fans

Nach seiner Ankunft verschwand Prinz Harry direkt im Rathaus. Er habe sich der Zeitschrift «Gala» zufolge nur kurz der Öffentlichkeit gezeigt. Trotzdem sei es unter anderem zu «Harry, Harry, we love you»–Rufen gekommen, wie das Magazin «Bunte» berichtet. Auch Herzogin Meghan wird noch in Düsseldorf erwartet. Sie soll in den kommenden Tagen anreisen.