Invictus Games 2025: Prinz Harry bekommt royale Unterstützung

Die diesjährigen Invictus Games stehen in den Startlöchern. Das Sportturnier für verwundete und verletzte Militärangehörige wurde von Prinz Harry (40) initiiert und findet dieses Mal von 8. bis 16. Februar 2025 in Kanada statt. Bei der Veranstaltung in Vancouver und Whistler, bei der über 500 Teilnehmer aus mehr als 20 Nationen erwartet werden, kann sich Harry über royale Unterstützung vor Ort freuen.