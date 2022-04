Invictus Games: Harry und Meghan küssen sich auf der Bühne

Beim Auftritt von Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) bei der Eröffnungszeremonie der Invictus Games in Den Haag kam die Romantik nicht zu kurz. Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben die Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten am Samstag (16. April) offiziell eröffnet. Die Royals kamen Medienberichten zufolge am Abend Hand in Hand zu der Zeremonie.