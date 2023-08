Invictus Games in Düsseldorf: Prinz Harry ist «ein bisschen nervös»

Die Invictus Games in Düsseldorf stehen in den Startlöchern. Einen Monat vor dem offiziellen Beginn meldet sich nun Initiator und Schirmherr Prinz Harry (38) in einem kurzen Video zu Wort, das unter anderem via Instagram verbreitet wurde. Darin richtet er eine Botschaft an alle Athleten, die sich vom 9. September bis zum 16. September unter anderem in der Merkur Spielarena messen werden. Vor einem Bücherregal spricht Harry in die Kamera: «Hallo zusammen, wir sind genau einen Monat davon entfernt, in Düsseldorf 2023 für die nächsten Invictus Games ein Zuhause für Respekt zu schaffen.»