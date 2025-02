Invictus Games in Vancouver: Meghan lobt Harry für seine Arbeit

Was die Anwesenden jedoch nicht gesehen hätten, sei Harrys Einsatz im Vorfeld der Invictus Games. Der Vater ihrer beiden Kinder sei im Familienalltag, beim Fertigmachen für die Schule, beim Packen der Lunchboxen und dem Zubereiten des Frühstücks, komplett involviert. «Und dann ist er am Telefon und Archie fragt: ‹Papa, warum bist du am Telefon?› Und er sagt: ‹Weil Invictus ist, ich bereite mich auf Invictus vor.›» Das Turnier bedeute ihm sehr viel, führte Meghan über ihren Ehemann aus. «Ihr seid seine Familie, so wie wir seine Familie sind. Und ich hoffe, ihr erkennt, wie viel von seinem Herzen er in diese Woche gesteckt hat.»