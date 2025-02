Invictus Games: Prinz Harry bringt Meghan in Schwierigkeiten

Siebte Invictus Games in Kanada

Die Invictus Games finden bereits zum siebten Mal und zum zweiten Mal in Kanada statt. 2025 werden erstmals bei der Veranstaltung auch Wettkämpfe in den Wintersportarten Biathlon, Rollstuhlcurling, Skeleton, Ski Nordisch, Ski Alpin und Snowboarden ausgetragen. Zudem finden Wettkämpfe in Hallenrudern, Sitzvolleyball, Schwimmen, Rollstuhlbasketball und Rollstuhlrugby statt. 23 Nationen nehmen daran teil – darunter auch Deutschland. Die Spiele wurden als Sportwettkämpfe für verwundete, verletzte und kranke Soldatinnen und Soldaten von Prinz Harry ins Leben gerufen und erstmals 2014 ausgetragen.