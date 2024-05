Invictus Games: Prinz Harry muss sich zwischen UK und USA entscheiden

Das 2014 ins Leben gerufene Sportturnier für verletzte und beeinträchtigte Soldaten und Veteranen hat bereits in beiden Ländern stattgefunden: 2014 wurden die ersten Invictus Games in London abgehalten, das zweite Turnier fand 2016 in Orlando statt. Auch in Deutschland wurden die Spiele bereits ausgetragen: 2023 stiegen sie in Düsseldorf. 2027 wird die achte Ausgabe der Invictus Games stattfinden.