Invictus Games und «Sportstudio»: Prinz Harry erntet grossen «Respekt»

Auf der anderen Seite könne man von den Soldatinnen und Soldaten viel lernen, so der Verteidigungsminister: «Sie zeigen, wie man mit Sport – in dem Fall – seinen Weg zurück ins Leben kämpfen kann. Dass es immer einen Weg raus aus einer so miserablen Lebenssituation gibt. Dass Sport helfen kann. Dass die Fähigkeit helfen kann, nicht immer nur auf das zu schauen, was man nicht mehr kann, sondern auf das, was man jetzt kann oder in Zukunft können könnte.»